Emma Meesseman: Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız

Kariyerindeki 6 EuroLeague Women şampiyonluğunun yanı sıra 2019 yılında Washington Mystics formasıyla WNBA şampiyonluğu yaşadığı WNBA finallerinin en değerli oyuncusu olan ve iki kez de WNBA All-Star’a seçilme başarısı gösteren Emma Meesseman, yarın İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak EuroLeague Women Final Six öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Forma giydiği ulusal liglerde çok sayıda şampiyonluğu da bulunan ve 2022/2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla EuroLeague Women şampiyonluğu yaşayan ve o sezon Avrupa'da normal sezonun MVP'si seçilen Meesseman; kariyeri, milli takımdaki başarıları ve gelecek hedeflerini anlattı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bu sezon Türkiye Süper Ligi’ni de namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'nin doğrudan Final Four oynayacağı EuroLeague Women Final Six öncesi organizasyon hakkında düşüncelerini aktaran yıldız basketbolcu, “Öncelikle ikisi farklı organizasyonlar ama biz Türkiye Ligi'nde namağlup şampiyonluğu aldığımız için çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi bu sezon üç kupanın üçünü de aldık ve önümüzde sezonun en büyük hedefi kaldı. Şu anda bu şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Üç kupayı aldık, sevindik, kutladık ama bunlar geride kaldı. Biz şu anda en önemli hedefimize odaklanmış durumdayız. Umuyoruz ki oraya giderek sezonun en önemli diğer hedefine de ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"FINAL SIX’TE OYNAMAK, O ATMOSFERİ YAŞAMAK HER ZAMAN ZORDUR"

EuroLeague Women’ın çok güçlü takımlardan oluşan bir organizasyon olduğunun altını çizen Belçikalı pivot, “Öncelikle sezon başında kimin favori olduğunu kestiremediğiniz bir yer EuroLeague Women. Ama şu anda son 6 takıma baktığınızda hepsi orada olmayı hak eden takımlar. Tabii ki bu takımlara karşı çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok fizikli maçlar olacağını düşünüyoruz çünkü hepsi çok fizikli takımlar ve Final Six’te oynamak, o atmosferi yaşamak her zaman zordur. Detaylar üzerine çalışmamız gerekiyor, kendimize odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MIGUEL MENDEZ ALANINDA GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR KOÇ"

Geçen sezonun sonlarında Fenerbahçe'nin başına getirilen başantrenör Miguel Mendez’in takımda yarattığı farklara değinen Emma Meesseman, "Geçtiğimiz sezon bizim için zor bir sezondu. Kim olduğundan bağımsız bir şekilde istediklerimizi sezonun son bölümünde sahaya yansıtamadık. Miguel Mendez alanında gerçekten çok iyi bir koç. Geldiği günden beri aslında istediği şey basit oynamamızdı, takım olarak oynamamızdı. Tabii ki bizden özellikle istediği şeyler var ama konunun temelinde, basit ve takım oyunu oynamak onun için çok önemli. Biz de onun bizden istediklerini sahaya yansıtarak, takım olarak oynayarak hedefleri başarmaya devam ediyoruz." dedi.

"AVRUPA’DA ÇOK FAZLA ÜST DÜZEY BELÇİKALI OYUNCU VAR"

EuroBasket Women 2025’i şampiyon olarak tamamlayan Belçika Milli Takımı’nda turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Emma Meesseman, milli takımla art arda kazandıkları başarıları şöyle değerlendirdi:

Öncelikle hala bir rüya olarak yaşadığımızı söylemem gerekiyor bu Avrupa şampiyonluğunu. Çünkü; Belçika Milli Takımı olarak 10 sene öncesinde herhangi bir turnuvaya katılamazken, bugün ise herkesin salonları doldurduğu bir takım var artık Belçika’da. Avrupa’da çok fazla üst düzey Belçikalı oyuncu var ve biz bir kültür yarattığımızı düşünüyoruz. Sahada bir aile gibiyiz ve gerçekten bu başarılarla ne kadar biz favori görülsek de turnuvalar öncesinde kazanmak bize hala bir rüya gibi geliyor. Ama Belçika’da bir kültür yarattığımızı ve insanları kadın basketboluna çektiğimizi düşünüyorum.

"MENDEZ İLE İKİ KEZ KARŞILAŞMAK ÇOK ÖZELDİ"

Belçika Milli Takımı formasıyla, EuroBasket Women 2025’te Miguel Mendez’in çalıştırdığı İspanya'yı 67-65 mağlup ettikleri final maçını ve önceki karşılaşmalarını hatırlatan tecrübeli pivot, "İki kere oynadık Miguel Mendez’e karşı finalde. İlki çok istediğimiz gibi olmasa da ikincisinde biz kazanmayı başardık. Basketbol asla 40 dakikayla sınırlı kalan bir oyun değil. Gerçekten harika bir kültürleri var onların da, özellikle harika bir genç takımları var. Bence ilerleyen yıllarda Belçika’nın da çok iyi bir altyapısı olacak ama çok özeldi onunla iki kez karşılaşmak ve ikincisinde kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA MEESSEMAN TARİHE GEÇECEK

Basketbol oynadığı sürece çok mutlu olduğunu ifade eden Emma Meesseman bu maçın kariyeri açısından taşıdığı tarihi öneme de değinerek, “Benim için aslında basketbol oynamak bile başlı başına bir tutku. Tabii ki önümüzdeki hafta gideceğimiz Final Six’teki hedef benim için şu anda en önemli hedef. Hem Fenerbahçe’ye yeni bir Avrupa Şampiyonluğu kupası getirmek hem de inşallah kazanırsak benim en fazla EuroLeague şampiyonluğu olan oyuncu olarak tarihe geçecek olmam, benim için çok önemli. Ama bunu gerçekten şu anda çok fazla düşünmüyorum çünkü önemli olan takım halinde oraya gidip kendi oyunumuzu oynayıp şampiyon olmak. Gelecekle şu anda çok ilgilenmiyorum ama tabii ki basketbolu bıraktığımda neler başardığımı anlatabilmek benim için çok önemli olur." dedi.

"BU ÜLKEYİ, BURADA OLMAYI SEVİYORUM"

Basketbolu bıraktıktan sonra Türkiye ve Fenerbahçe ile ilişkilerinin nasıl devam edeceğine değinen Meesseman sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Beni turist olarak göreceğinizden eminim. Ama basketbol tarafında ne olacağını şu anda bilemeyiz. Dediğim gibi bir ay sonra bile ne olacağını bilmiyorum ama bu ülkeyi, burada olmayı seviyorum. Ne olacağını bilemeyiz şimdiden.