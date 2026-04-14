Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel'in geleceği hakkında açıklama

Süper Lig'in 30. haftasında, küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile lider Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik maç öncesi Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel’in geleceği ve kulübün borç yapılandırmasına dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNA KADAR BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Volkan Demirel ile yolların ayrılacağı iddialarını reddeden Arda Çakmak, "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak." dedi.

"HAYAL SATMADIM"

Kulübün mali disiplini hakkında şeffaf bilgiler veren Başkan Çakmak, "Ben hiçbir zaman hayal satmadım. Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefi ligde kalmaktır. Gençlerbirliği bu sezon ligde kalacak; sonrasında ise hedefimizi daha uygun bir kadroyla üst sıralar olarak belirleyeceğiz. Beni evde pijamalarımla televizyon izlerken, takım kayyuma kalmasın diye başkan yaptınız. Şimdi borçlar azalınca herkes başkanlık hayali kurmaya başladı. Buradan söylüyorum: 2.5 yıl kongre yapmayı düşünmüyoruz. Göreve geldiğimizde kulübün 900 milyon TL ödemesi vardı. Şu anda güncel borcumuz 250 milyon TL’ye düştü. Bu borçlar içerisinde yöneticilerin sağladığı kasa kolaylıkları yok. Eski yöneticilerin bu paraları geri isteyeceklerini düşünmüyorum, zaten istememeleri de lazım." sözlerini sarf etti.

İKİNCİ DÖNEMİ İLK DÖNEMİNİ ARATIYOR

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.

Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.