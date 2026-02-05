Abone ol: Google News

Renato Nhaga, Galatasaray'ın ilk Gine-Bissaulu futbolcusu oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcusu oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 17:01
  • Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı transfer etti.
  • Nhaga, Galatasaray'ın tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.
  • Casa Pia'ya 6,5 milyon euro bonservis ödendi.

İkinci transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta saha bölgesine genç futbolcu Renato Nhaga'yı kattı.

Sarı-kırmızılılar, Nhaga'nın transferi için Portekiz ekibi Casa Pia'ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

216. YABANCI FUTBOLCU

18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 216. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

Nhaga, ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek ilk Gine-Bissaulu olacak.

