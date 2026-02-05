Renato Nhaga, Galatasaray'ın ilk Gine-Bissaulu futbolcusu oldu

- Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı transfer etti.
- Nhaga, Galatasaray'ın tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.
- Casa Pia'ya 6,5 milyon euro bonservis ödendi.
İkinci transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta saha bölgesine genç futbolcu Renato Nhaga'yı kattı.
Sarı-kırmızılılar, Nhaga'nın transferi için Portekiz ekibi Casa Pia'ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
216. YABANCI FUTBOLCU
18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 216. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.
Nhaga, ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek ilk Gine-Bissaulu olacak.