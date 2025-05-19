Rey Manaj'dan Rıza Çalımbay'a olay sözler

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanda Samsunspor'un rakibi oldu. Karşılaşmayı Samsunspor Dimata'nın golüyle 1-0 kazandı.

Ateş hattında bulunan Alanyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanını 39'a yükseltti.

Samsunspor'a kaybederek 35 puanda kalan Sivasspor ligin bitmesine 2 hafta kala Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

RIZA ÇALIMBAY'A YANIT VERDİ

Sivasspor'da kadroya alınmayan Rey Manaj, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Arnavut futbolcu, Rıza Çalımbay'ın geçen hafta kendisiyle ilgili olarak yaptığı, "Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık." sözlerine cevap verdi.

"HER ZAMAN EGOSUNU TAKIMIN ÖNÜNDE TUTTU"

Manaj, şu açıklamayı yaptı:

Değerli Sivassporlular, Son günlerde yapılan basın açıklamalardan sonra polemik yaratmamak adına maçı beklemeye karar verdim. Bodrumspor maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti. İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım, Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm. Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi, belli ki beni antrenmandan çıkarmak için bir bahanesi vardı ki bu önceden planlanmış bir şeydi sanırım. İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim, asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim ve kulüpten otobüs ayrılana kadar da bir değişiklik yapılır umudu ile bekledim. Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önünde tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor.