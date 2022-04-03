Rıdvan Dilmen: Beni eleştirenler özür dilesin

%100 Futbol" programında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı analiz eden Rıdvan Dilmen, "Ali Koç da dahil bana sallayanlar benden özür dilesin' dedi.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçı analiz etti.

Dilmen, İsmail Kartal'ın oyun sistemine değinirken, sarı-lacivertlilerin sezona başladığı sistemi eleştirdiği dönemde kendisine çatan isimleri hedef aldı.

Savunmada 3'lü oynamanın 5'li oynamanın sözde kolay olduğunu ifade eden Dilmen, "Bir oynayacaksın, 2 oynatacaksın, 3 yaşayacaksın, 4 rakibi de düşüneceksin ama bizim ülkemizde süslü laflarla bazı şeyler zorlaştırılıyor. Ali Koç 'hocam biri bu 4'lü sistemle oynayın diyor bir deneyelim' demeliydi Vitor Pereira'ya. Güle oynaya değil, ciddi oynayarak geliyor Fenerbahçe." dedi.

"ALİ KOÇ BENDEN ÖZÜR DİLESİN"

Daha ligin 7. haftasında Fenerbahçe liderken uyarıda bulunduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Ali Koç da dahil bana sallayanlar benden özür dilesin. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadroydu sadece yanlış oynatılıyordu. Futbol basit oynanır. Vitor Pereira zor olanı tercih etti. 3'lü savunmayla Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynasaydı 4'lük olurdu." ifadelerini kullandı.

"KADRO TRABZONSPOR AYARINDA"

Vitor Pereira'nın, İsmail Kartal'ın oynattığı sistemle oynasaydı, bugünkü sonuçlardan farklı bir sonuç alacağını düşünmediğini ifade eden Dilmen, "Şampiyonluk yarışından da bu kadar çabuk kopmazdı. Fenerbahçe'nin kadrosunun Trabzonspor ayarında bir kadro olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"F.BAHÇE ÇAĞIRIYORSA FEDAKARLIK YOKTUR"

İsmail Kartal'ın Vitor Pereira'nın ardından sezon sonuna kadar takımın başına geçmesiyle ilgili konuşan Dilmen, "İsmail hocaya fedakarlık yaptı falan diyorlar. Fenerbahçe çağırıyorsa fedakarlık yoktur ama Fenerbahçe takımına konsantrasyonu düşük ve şampiyonluktan kopmuş bir takımdı İsmail hoca geldiğinde." ifadelerini kullandı.