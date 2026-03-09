Rıdvan Dilmen: Derbi 7'den 70'e herkesi etkilemiş

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Matteo Guendouzi, Nene ve Cherif kaydetti. Samsunspor'un golleri ise Mouandilmadji'den geldi.

Maçın ardından deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi.

Dilmen, Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup etmesinin Fenerbahçeli futbolcular üzerinde baskı yarattığını söyledi.

"MART BAŞINDA OLMASINA RAĞMEN LİGE VEDA EDERDİ"

İşte Dilmen'in sözleri:

“Komik bir uzatma gösterdiler 5 dakika. Herkes tribünde haklı olarak isyan etti derken üst üste 2 korner ve Cherif'in golü… Gerçekten hayata döndü onu söyleyeyim. Daha Mart'ın başı olmasına rağmen bence Fenerbahçe lige veda ederdi. Oyunculardan anlayabiliyoruz çünkü oyun boyunca oyuncular kafa olarak kopmuştu. Bence izleyen de umutlu değildi.”

ATAN VE TUTAN VURGUSU YAPTI

“Dün Uğurcan tuttu Osimhen attı. Bugün de Ederson çok kritik 2 top çıkardı, Cherif de attı. Şampiyonluklara baktığımızda da Muslera, Rüştü, Volkan'ı ya da Icardi, Alex'i görüyorsun. Şimdi en azından Fenerbahçe'nin camia olarak böyle bir şekilde galibiyetin gelmesinde de bir hayır vardır.”

"2-2'Yİ BULANA KADAR FENERBAHÇE OYUNCULARININ DA UMUDU YOKTU"

“Fenerbahçe şu maçta 89. dakikada gitmiş. Hakem zaten 5 dakikaya o zaman karar vermiş. Umutlar gitmiş. 2-2'yi bulana kadar emin ol Fenerbahçe oyuncularının da umudu yoktu. Bak emin ol! Maçtan 2-2 bitse Fink çok üzgünüm 2 puan kaybettik diyecekti.”

"DERBİ TARAFTARI ETKİLEMİŞ, MERT'E GELEN TEPKİLERDEN ANLIYORSUN"

“Ben dünkü derbinin 7'den 70'e herkesi etkilediğini gördüm. Taraftarı da etkilediğini gördüm. Mert'e gelen tepkilerden anlayabiliyorsun."

"DÜNKÜ MAÇ AYARLARI BOZMUŞ"

"Burada taraftara ayrı bir parantez açmak lazım. Taraftar haklı, bu acayip bir durum. Geçen sene mesela Kayseri maçı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu da direkten dönmüştü. Hep hikayeleri var. Dünkü maç dengeleri ayarları bozmuş.”