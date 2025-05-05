Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını eleştirdi

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

RIDVAN HOCA, MOURINHO'NUN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ı tebrik eden Dilmen, Mourinho'nun Avrupa'ya mesaj verme eğiliminde olduğunu söyledi.

Dilmen, "Diğer tarafta ise hele hele bugünkü maçtan sonra Avrupa'ya şu mesajı veriyor Jose Mourinho: Zaten burada ikincilik şampiyonlukla eş değer diyor. Tabii Fenerbahçe haksızlıklara uğramıştır şampiyon olamadığı süreçte ama bu böyle olmaz. Ben Mourinho olsam çekinirim konuşmaya." şeklinde konuştu.

MOURINHO MAÇ SONU SÖYLEDİKLERİNDE HATALI: KESTİRİP ATTI

Dilmen devamında konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Taraftar görmüyor mu? Niye orada TFF, MHK istifa diye bağırmıyor Fenerbahçe taraftarı. Çünkü orayı geçti Fenerbahçe. Bunlar inandırıcılığını kaybetti. Jose Mourinho'nun maç sonu söyledikleri hatalı. Bugün de kestirip attı, "Burada zaten böyle bir şey oynanıyor" diye. Beşiktaş'a yenildiği sezonun ilk yarısından sonra yine aynı cümleleri kullandı."

"KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN HİÇBİR ŞEY YOK GİBİ KONUŞUYOR"

Şimdi 90 puan Galatasaray'a yetiyor. 'Sayın Mourinho seneye de böyle sistem devam edeceğini düşünüyor musunuz?' derim basın toplantısında olsam. Kendisinden kaynaklanan hiçbir şey yok gibi konuşuyor.

"YÖNETİM SADECE TARAFTARLARLA KAVGA ETMEMELİ"

''Yönetim sadece taraftarla kavga etmemeli. 'Bir tek taraftar istedi diye bırakır mıyım?' da demek değil ama yapması gereken artık önümüzdeki sezonu nasıl toparlarız olmalı. Gerçeklerle artık yüzleşmek lazım. Yeniden yapılanmak için zaman var. İkincilik de zaten garanti. Böyle bir ligde oynuyoruz. Zaten ikinci olursun sen böyle bir ligde. İşine konsantre olacaksın."