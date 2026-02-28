Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk." dedi.

"İNŞALLAH 4'TE 4 YAPARIZ"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisine de değinen Rıdvan, "Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.