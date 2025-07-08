Rio Ferdinand'dan Victor Osimhen sözleri

Galatasaray'da, Victor Osimhen transferi için sıcak saatler yaşanıyor.

Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kendine ait podcast kanalında Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini yorumladı.

"BOZUK PLAK GİBİYİM: OSIMHEN"

Ferdinand, sözlerine şöyle başladı:

Ben bozuk plak gibiyim. Podcast'imi dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor.

"DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ"

Osimhen'e övgülerde bulunan Ferdinand, şu sözleri sarf etti:

Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam.

"GALATASARAY'A GİDERSE..."

Osimhen'in Galatasaray'a gitmesi halinde hayal kırıklığına uğrayacağını belirten eski futbolcu, şöyle konuştu:

Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım. 9 numara transfer edemezsek Gyökeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım.

"OSIMHEN'İ ALIRSAK..."

Manchester United'ın Victor Osimhen'i transfer etmesi halinde Viktor Gyökeres'i kaçırdıklarına üzülmeyeceğini belirten Ferdinand, şunları dedi: