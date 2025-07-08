Galatasaray'dan Victor Osimhen için Napoli'ye bir teklif daha

Yaz transfer dönemine Leroy Sane'yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da uzun süredir devam eden Victor Osimhen bilmecesi sona eriyor.

Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyle prensip anlaşmasına varırken Nijeryalı oyuncu, Napoli ve Galatasaray'ın transferi noktalamasını bekliyor.

60 MİLYONLUK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Yönetim, bu gelişme üzerine İtalyan kulübüne resmi teklifini iletti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, ilk etapta 50 milyon euronun üzerinde bir öneride bulunduğu Osimhen için teklifini 60 milyon euroya çıkardı.

Ancak Gianluca Di Marzio, Napoli'nin bu 60 milyon euroluk teklifi reddettiğini duyurdu.

BİR TEKLİF DAHA YAPILACAK

Fabrizio Romano ise; Victor Osimhen için yaptığı 60 milyon euroluk teklifi reddedilen Galatasaray'ın, Napoli'ye bir teklif daha yapacağını yazdı.

Haberde Napoli'nin 60 milyon euronun üstünde bir bonservis ve daha iyi ödeme koşulları talep ettiği belirtildi.

SPONSOR DESTEKLİ MODEL

Galatasaray'ın, oyuncunun yıllık 23 milyon euroyu bulan maaş maliyetini sponsor destekli bir modelle karşılamayı planladığı öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin önümüzdeki günlerde Napoli ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN DEV TEKLİF

Transferdeki en ciddi rakip ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal. Kulüp, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroluk resmi teklif yaptı ve bu bedeli 3 taksitte ödemeyi taahhüt etti.

Ayrıca Al Hilal, Osimhen'e yıllık 40 milyon dolar değerinde 4 senelik sözleşme önerdi.

Ancak yıldız oyuncu, bu astronomik teklife rağmen Avrupa'da kalma kararını verdi.

DAMGA VURDU

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giydi.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez oynadı.

Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplam 37 golle sezonu tamamladı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı.

2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı.

Yıldız isim, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.