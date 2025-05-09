AA & Ensonhaber

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan 3 maçlarının final niteliğinde olacağını belirtti.

Çalımbay, AA muhabirine, ligin son 3 haftasında evlerinde Bodrum FK, deplasmanda da Samsunspor ve Alanyaspor ile karşılaşacaklarını söyledi.

"KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Söz konusu maçlara galibiyet için çıkacaklarını anlatan Çalımbay, şunları dedi:

Bodrum maçında taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyor. En önemli şey nasıl biz her şeyi göze alıp buradaki krizi önlemek için buraya geldiysek, taraftarımızın da bize, takımına sahip çıkması gerekiyor.

"İYİ MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'un üst üste Avrupa'ya gitmeyi başaran bir takım olduğunu anımsatarak, şu şekilde konuştu:

Özelikle bu karşılaşmada taraftar o kadar önemli ki çünkü onlarla birlikte içeride, dışarıda çok iyi maçlar oynadık ve kazandık. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızın desteğinin yanı sıra bizim de takım olarak iyi mücadele etmemiz gerekiyor.

"SİVAS NE ZAMAN ÇAĞIRSA GELİRİM"

Rıza Çalımbay, zor bir dönemde Sivasspor'a göreve geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

Sivasspor'a gelirken bana 'Niye gidiyorsun?' dediler. Sivasspor'un durumunun sakıncalı, zor ve krizli olduğunu söylediler ama memleketim beni çağırınca geldim. Buraya gelmesem farkı konuşurlar, gelsem yine farklı konuşuyorlar. Benim için önemli olan Sivas'ı tekrar iyi yere getirmek, başka düşüncemiz yok. En büyük sıkıntılarımızdan birisi takımın başına geç gelmemiz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, ekibimizle çok iyi şekilde çalışıyoruz. İyi de maçlar oynadık ama oynadığımız maçlardan daha da iyi maçlar oynamamız gerekiyor. Bunun için de Sivas ne zaman çağırırsa biz geliriz, hiçbir sorun yok. Memleketimiz olduğu için biz de ekibimle taşın altına elimizi koyduk. Kalan üç maçımızı kazanıp ligi iyi bir şekilde bitireceğiz, ekibime inanıyorum. En son oynadığımız Galatasaray maçında gönül isterdi ki oradan puan alıp gelelim ama zor bir maçtı, eksiklerimiz vardı. O nedenle bizim için sıkıntılı geçti. Bundan sonra sıkıntı, sakat, hiçbir mazeret olmadan kalan üç maçı kazanmamız gerekiyor.

"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Rıza Çalımbay, takımı motive etmek için oyuncular ile sürekli konuştuğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibi ligde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Başaracağımıza inanıyorum ama başta söylediğim gibi taraftar desteği çok önemli.

"ŞU ANDA DA YAŞAMIYORUM"

Teknik direktörlük kariyerinde 22. yıla girdiğini aktaran Çalımbay, bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: