Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, Lucas Torreira, Victor Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN KAFASI ÖBÜR MAÇTA"

Tüm odaklarının Bodrum FK maçında olduğunun altını çizen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Bu maç bizim maçımız değil zaten. Bizim çok önemli bir maçımız var Bodrumspor'la. Bizim amacımız orası. Kafamız, her şeyimiz orada. Bu maçta da istediğimiz şekilde oynayamadık. Maçın başında gol yedik. Ondan sonra Galatasaray'a karşı toparlamak kolay değil. Herkesin kafası öbür maçta. Orası bizim için çok önemli. Orayı geçtiğimiz zaman inşallah toparlayacağımızı düşünüyorum.

"KENDİMİZİ VEREMEDİK"

Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu kadar gol yememiz gerekiyordu ama bizim için önemli değil. Bizim oynayacağımız Bodrumspor maçımız var. Bütün her şeyimiz orada. Bu maçı iyi bir şekilde geçirelim diye düşündük. Maçın başında gol yememiz, takımın dağılması… İkinci yarı biraz toparladık. Bizim tek amacımız orası olduğu için şu an bir şey diyemiyorum. Bu maça maalesef kendimizi veremedik.