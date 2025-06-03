Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a veda

İHA

Sivasspor’da sezon sonunda sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübe duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sivasspor’un kendisi için yalnızca bir futbol kulübü olmadığını vurgulayan Çalımbay, bu büyük camianın içinde yer almanın ve mücadele etmenin her zaman kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi:

Sivasspor, büyük sevgi ve saygı beslediğim; kalbimde özel bir yeri olan güçlü bir aile. Bu ailenin parçası olmak, görev yaptığım süre boyunca yaşadığımız özel anlar beni her zaman motive etti.

TÜRKİYE KUPASI ZAFER VE AVRUPA MACERASI

En önemli anılardan birinin, kulüp tarihine altın harflerle yazılan Türkiye Kupası zaferi ve üst üste üç sezon boyunca Avrupa kupalarında ülkemizi başarıyla temsil etmek olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, bu başarıların hem takımın hem de taraftarların ortak emeğiyle elde edildiğinin altını çizdi.

"FUTBOLUN DOĞASINDA ZORLUKLAR VAR"

Bu sezon ligin sonlarına doğru, zorlu bir dönemde takımın başına yeniden geçtiğini belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Ekibimle beraber sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk. Futbolcularımız büyük bir azimle mücadele etti ancak ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları yakalayamadık. Futbolun doğasında zorluklar var; önemli olan pes etmeden savaşmaya devam etmek.

"SİVASSPOR'UN ÖNÜNDE PARLAK BİR GELECEK VAR"

Sivasspor’a olan bağlılığı ve saygısıyla, süreç boyunca kendisine güvenen kulüp yönetimine, mücadele eden futbolculara ve her zaman desteklerini esirgemeyen taraftarlara teşekkürlerini ileten Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: