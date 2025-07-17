Rizespor, Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, oyuncusu Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp ile yeniden anlaşmaya varan deneyimli golcü Ali Sowe'un, sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

"3 YILLIK ANLAŞMAYI İMZALADI"

Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Sowe'nin sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Ali Sowe, ardından 3 yıllık anlaşmayı imzaladı.