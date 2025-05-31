Rizespor, Hatayspor'a 5 attı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi takım Rizespor oldu.

RİZESPOR, FARKLI KAZANDI

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada David Akintola, 50 ile 90+3. dakikalarda Ali Sowe, 72. dakikada Emrecan Bulut ve 90. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Hatayspor'un golleri ise 68. dakikada Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerim Alıcı'dan geldi.

RİZESPOR, 10. BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte 49 puana ulaşan Rizespor, sezonu 10. sırada tamamladı.

Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmiş olan ve 26 puanda kalan Hatayspor ise 17. sırada konumlandı.