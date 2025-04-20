Rizespor'da Emrecan Bulut, ön üst adale kasından sakatlandı

Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'un ön üst adale kasından sakatlandığı duyuruldu.

Kulüp sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığını belirtti.

"GERİ DÖNÜŞÜ 1-3 HAFTA OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR"

Muayene edilen futbolcuya tetkikler yapıldığını aktaran Türüt, şu ifadeleri kullandı:

Ön üst adale kasında grade 1 strain tespit edilmiş olup yeniden sahalara geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.