Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın da gündemine gelen Romelu Lukaku'yla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon öncesi tatil ve hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Romelu Lukaku, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile futbol gündemine damga vurdu.

PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Bowling oynarken çekilen karede, arka planda beliren "fenerba" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçeli taraftarlar bu detayı gözden kaçırmadı ve “Bu bir transfer mesajı mı?” sorusu akıllara geldi.

38 MAÇTA 14 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonun başında tam 30 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olan 32 yaşındaki Belçikalı forvet, Serie A’da çıktığı 38 maçta 14 gol ve 11 asistle oynadı.