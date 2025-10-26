Röveşatayla atmıştı: Tayfur Bingöl'ün yayıncı kuruluştan isteği gülümsetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Kocaelispor'a imza atan Tayfur Bingöl için 2025-26 sezonu harika başladı.

Özellikle son 4 haftada yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken deneyimli isim, Alanyaspor maçının da kahramanı oldu.

TAYFUR RÖVEŞATAYLA ATTI

Kocaelispor'un sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü röveşatayla atan Tayfur Bingöl, karşılaşmaya damga vurdu.

Tayfur Bingöl'ün attığı gol sosyal medyada viral olurken, müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İNANILMAZ BİR GOLDÜ"

Attığı röveşata golü, haftanın golüne aday gösteren Tayfur Bingöl, "Golüme 10 üzerinden 10 veririm. İnanılmaz bir goldü. Haftanın golü olmaya çok çok aday. İnanılmaz mutluyum, tarif edemem. 15 gol hedefim vardı, 11 kaldı" dedi.

RÖVEŞATA GOLÜNE DE VİDEO İSTEDİ

Son olarak yayıncı kuruluştan talepte bulunan Bingöl şunları söyledi:

"beIN SPORTS'a da teşekkür ederim. Bize ekstra bir 'No-Look' videosu yapmışlardı Ronaldinho benzetmesi yaparak. Röveşata golüne de bekliyoruz."

'NO LOOK TAYFUR'

Öte yandan Süper Lig’de Kocaelispor'un Beşiktaş'la oynadığı maçta Kocaeli ekibi 3-1 mağlup olurken, eski Beşiktaşlı Tayfur Bingol’ün no-look pasları ise maça damga vurmuştu.

Bakmadan attığı paslarla sosyal medyada çeşitli geyiklere konu olan Bingöl'le ilgili yayıncı kuruluştan da paslara özel bir video gelmişti.