Sacha Boey, Bayern Münih'te devam etmek istiyor

Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey, Alman devinde beklentilerin altında kalmıştı.
Geçirdiği sakatlıklar ve düşük performansı nedeniyle Bayern'de düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey için yeniden Galatasaray ihtimali belirmişti.
KARARINI VERDİ
Sarı-kırmızılılar, Alman devinin gözden çıkardığı Sacha Boey'i geri getirmek için mesai harcarken Fransız futbolcudan geleceğiyle ilgili karar çıktı.
Bild'in aktardığı habere göre Sacha Boey, Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor.
DÖNMEK İSTEMİYOR
Takımda kalıp kendisini kanıtlamak isteyen sağ bekin Galatasaray'a transferinin sıcak gündemde olmadığı haber detayında yer aldı.
Bayern Münih'in ise gelen teklifleri değerlendirme konusunda istekli olduğu vurgulandı.
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