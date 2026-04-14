Sevgi Uzun, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Sevgi Uzun, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tekrar şampiyon olacaklarına inanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda tarihinin 3. şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak.

Fenerbahçe, yarı finalde Spar Girona (İspanya)-Umana Reyer (İtalya) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

"İLERLEYEN GÜNLERİN DAHA GÜZEL GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı-lacivertli basketbolcu Sevgi Uzun, organizasyon öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yoğun geçen sezonu şampiyonlukla bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Sevgi, "Çok yoğun bir serüvenden sonra önümüzde final etabına hazırlanmak için güzel bir zaman kaldı. Sakatlarımızdan, eksiklerimizden, sezonun ne kadar zor geçtiğinden hep bahsediyoruz. Ama önümüzde çok güzel bir hafta var. Heyecanlıyız, çok istekliyiz. Dinlenebildik, gerçekten hazırlanabileceğimiz için çok mutluyuz. Süreç şu anlık çok güzel geçiyor. İlerleyen günlerin daha güzel geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Başantrenörlüğünü aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı da çalıştıran İtalyan Andrea Mazzon'un yaptığı Umana Reyer'in iyi bir ekip olduğunu aktaran Sevgi Uzun, sezon içinde hem Umana Reyer hem de Spar Girona ile oynadıkları maçları kazandıklarını dile getirdi.

"İNŞALLAH GALİBİYETLE AYRILIP FİNALE ÇIKACAĞIZ"

Final maçlarının her zaman zor olduğunu anlatan milli basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçen sene edindiğimiz tecrübeye dayanarak söylüyorum ki Dörtlü Final'de hiçbir şeyi öngöremiyorsunuz. Rakibimiz kim olursa olsun çok zor bir maç olacağının bilincindeyiz. Tek bir maça kalınca her şey olabiliyor. Geçen sene Prag'a hiç maç kaybetmemiştik, yarı finalde kaybettik. O yüzden kim gelirse gelsin hazırlıklı olup maçı garanti altına almak istiyoruz. Bizi ciddi bir süreç bekliyor. Bir avantajımız var ki bizden önce oynayacaklar. Biz orada rakibimizi bekliyor olacağız. Onların da maçını izleme şansımız olacak. Bu güzel bir şey, güzelce hazırlanacağımızı düşünüyorum. İnşallah galibiyetle ayrılıp finale çıkacağız.

"TÜRK FİNALİNİN ADI BİLE ÇOK GÜZEL"

Organizasyonun finalinde Galatasaray ile karşılaşma ihtimallerinin bulunduğunu hatırlatan 28 yaşındaki oyuncu, "Türk finalinin adı bile çok güzel. Bunu Avrupa'ya yansıtmak, bunun bir derbi olması, iki kulübün de tarihinin çok büyük olması gerçekten çok değerli. Türkiye liginde de çok iddialı bir rakiplerdi, Avrupa'da da iddialı olacaklarını biliyoruz. Böyle bir şey yaşanırsa güzel ve zorlu bir derbi olur. Kazanılan şampiyonluk daha anlamlı olur. Onların da bir yarı final serisi olacak. O yüzden şimdi adım adım düşünüp öyle gitmek daha değerli. Önce yarı finali kazanıp, finalde rakibimizi bekleyip şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"UMARIM DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA DEVAMI GELİR"

Sevgi Uzun, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oyuncu statüsünün değişmesinin A Milli Takım'a olumlu yansıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

İki Türk'ün sahada olması, oyuncuların farklı sorumluluklar alması, daha fazla sürelerle oynaması, final, yarı final maçı gibi serilerin bir parçası olması önemli. Gençler de çok güzel sorumluluklar alıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu çünkü sadece bir Türk olabiliyordu. Bunun getirdiği avantajları milli takımda görüyoruz. Sahaya çıktığımızda daha tecrübeli, rekabete alışmış oyuncular oluyor. Hepimizin rolleri değişiyor ama bence milli takımdaki çıkışımızda Türkiye liginde olan kuralın çok büyük bir etkisi var. Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu sadece bir oyuncuyla olan bir şey değil. Oyun çok uzun, herkese ihtiyacımız var. Çok güzel bir cevap verdik, bu kuralın etkisiyle. Umarım Dünya Şampiyonası'nda devamı gelir.

"GİTMEK İSTİYORUM"

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) tekrardan yer almayı çok istediğini dile getiren Sevgi Uzun, "Şu an hiçbir şey belli değil ama gitmek istiyorum. Kendim olabileceğim bir rol bulabilirsem, güzel bir şeyle karşılaşırsam gidip bu hikayemi devam ettirmeyi çok istiyorum. Üçüncü senem olacak. Umarım en iyisiyle olur. Şu an hedeflerim arasında var ama öncelikle Dörtlü Final'e odaklıyım. Bu süreç içinde belli olacaktır." ifadelerini kullandı.