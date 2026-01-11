Sadettin Saran: Gittikçe güçleniyoruz!

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran için de anlamlı bir final oldu.

21 Eylül 2025’te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı.

2. DERBİ GALİBİYETİNİ ALDI

Öte yandan Saran, Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’a karşı elde edilen galibiyetten sonra 2. kez derbi kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

SOYUNMA ODASINA İNDİ

Saran, Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek futbolcuları kutladı.

Kutlamalara katılan Başkan Saran, futbolculara yönelik konuşmasında "aile" vurgusu yaparak şu sözleri sarf etti:

Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söylemiştim. Biz aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve daha da yakınlaşıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz. İlk günden beri biliyordum. Her gün birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Siz benim ailemsiniz. Sizi seviyorum.