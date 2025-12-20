Sadettin Saran serbest bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişletilmeye devam ediyor.

Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Transfer görüşmeleri için yurt dışında olan Saran, gece saatlerinde özel uçakla Türkiye'ye geldi.

İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Taraftarlar tarafından karşılanan Saran, savcıya ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

2 SAAT İFADE VERDİ

Savcılık karşısında ifade veren Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı.

İfade yaklaşık 2 saat sürdü.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

İfade işlemi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.

YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SERBEST KALDI

Sadettin Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.

Saran, serbest kalmasının ardından Eyüpspor – Fenerbahçe maçının ikinci yarısında stada giriş yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya platformu X üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, sürecin hukuki çerçevede devam ettiği vurgulanırken, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kişi ve kurumlara karşı hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.