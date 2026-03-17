Sadettin Saran: Vazgeçme şansımız yok!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27’nci hafta maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VAZGEÇMEK YOK!"

Saran, sözlerine şöyle başladı:

Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok!

"PES ETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Pes etme lükslerinin olmadığını ifade eden Saran, şunları dedi:

Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız.

"MİLLİ ARADAN SONRA DÖNERLER"

Sadettin Saran ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek.