Sadettin Saran: Vazgeçme şansımız yok!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok!" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 27’nci hafta maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"VAZGEÇMEK YOK!"
Saran, sözlerine şöyle başladı:
Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok!
"PES ETME LÜKSÜMÜZ YOK"
Pes etme lükslerinin olmadığını ifade eden Saran, şunları dedi:
Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız.
"MİLLİ ARADAN SONRA DÖNERLER"
Sadettin Saran ayrıca şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek.