Saffet Akyüz: Bize ulaşan tüm oyuncuların dilekçilerine müdahil olduk

TPFD Başkanı Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok kapsamlı bir soruşturma yapıldığını söyleyen Akyüz, "Yapılması gereken bir şey. Kim yanlış yaptıysa bunların ortaya çıkması doğru. Usulde hatalar olduğunu görüyoruz. Çünkü burada işlenen bir suç varsa bu suçun detaylı bir şekilde incelenip, net karar verildikten sonra isimlerin açıklanması gerekiyordu. İlk tez hakemlerle ilgiliydi, en önemli tez de Zorbay Küçük ile ilgiliydi. Zorbay Küçük, olayın daha ikinci gününde 'benim böyle bir şeyim yok' dedi. Beşiktaşlı futbolcularla ilgili de aynı sıkıntılar yaşandı. Haksızlık veya şike varsa bunun detaylandırılıp ondan sonra kamuoyuna açıklanması lazım" diye konuştu.

"BİR SÜRÜ ÜYEMİZ ARADI"

Dernek olarak bu süreçte neler yaptıklarını anlatan Saffet Akyüz, "Yaşanan süreçten sonra bizi bir sürü üyemiz aradı. Bazıları 1 maç oynamış, 2 maç oynamış, maç seyretmek için açtığını söyleyen futbolcular ve antrenörlerle karşılaştık. Hepsinin hikayesi farklı. Son 48 saatlik itiraz süreci vardı. Bu süreçte biz dernek olarak inandığımız oyuncuların bu itirazlarını, avukatımız Mehmet Göktürk ile beraber, bize ulaşan tüm oyuncuları desteklemek ve mağduriyet oluşmamasını sağlamak için dilekçilerine müdahil olduk ve yönlendirdik" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULAR ARASINDA DENGESİZLİK OLUYOR"

Ligde alt liglerde yer alan futbolcuların çok olmasının hatırlatılması üzerine Akyüz, "Türkiye'de kulüplerimiz gerçek maliyetle kendilerini taşımıyorlar. Alt liglerde başka yerden fon bulan kulüpler, diğer kulüplerin dengesini bozuyor ve adaletsizlik oluşmaya başlıyor. Futbolcular arasında dengesizlik oluyor. Bu süreci düzeltebilmek için futbolcular ve kulüpler arasında mağduriyet oluşuyor. Bence alt liglerde oluşan mağduriyette futbolcular başka alternatiflere yöneliyorlar. Kulüpler, kendi bütçelerini dengeleyebilmek için başka alternatifler yapıyor. Bu da bence bahisle örtüşebiliyor. Bunun düzeltebileceğine de inanmıyorum. Bence federasyon sezon başında bunla ilgili deklarasyon yayınlayıp, kulüpleri bilgilendirmesi, bizi bilgilendirmesi gerekirdi. Bizler de kulüplerle birlikte futbolculara bahisin yasak olduğunun anlatılması gerekiyordu, bilinçlendirilmesi gerekiyordu. Futbolcularla konuştuğumuzda bunun yasa dışı olduğunu bilmediğini söyleyen bir sürü futbolcu ile karşılaştık. Bence böyle yapılıp, sonra yapanlara ceza verilmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR GÖRÜYORUM"

Mağduriyet olmaması için araştırmaların detaylı yapılması gerektiğini vurgulayan Saffet Akyüz, "Devlet ve savcılar detayları inceleyip, bu oyuncunun gerçekten manipülasyon yaptı mı, yapmadı mı, kendi maçına oynadı mı, oynamadı mı, kendi liginde organize bir şey yaptı mı, bunlara bakılması gerekiyor. Burada federasyonun detaylı inceleme yapması gerekiyor. Oyuncu bahis oynamış fakat kendisiyle ilgili kendi maçına oynamamışsa, kendi ligine oynamamışsa burada hafifletici unsurlar devreye sokulabilir. İki yıl oynamadığın zaman döndüğünde aynı şartları bulman mümkün değil. Futbol sürdürülebilir bir şey olduğu için de burada oyuncuları olabildiğince korumak lazım. Bu cezalar verilerek, bunu önleneceğini düşünmüyorum. Zihniyet olarak ülkede bir problem var. Önce bunun çözülmesi gerekiyor. Bahisin bu kadar çeşitlendirilmesi yanlış. Eğer Türkiye'de bu detaylar olduğu sürece bunlar olacaktır. Türk insanı da ihtiyacı olduğu zaman pratik zekası olan insanlar, başkası üzerinden de oynayacaktır. O yüzden zihniyetimizi değiştirmemiz lazım. Sadece futbolcularla ilgili değil, kulüpler, federasyon, yöneticiler, hocalar ve futbolcular olarak burada düzeltme sağlanabilir mi? Çok zor görüyorum" açıklamasında bulundu.

"ŞİKE, MANİPÜLE ETME GİBİ SIKINTILAR YAŞANDI"

35 yıldır futbolun içinde olduğunu ifade eden Akyüz, "Burada geriye dönüp baktığımızda çok daha net organize sorunlar yaşandı. Şike, manipüle etme gibi sıkıntılar yaşandı. Sürecin devamında bunların hiçbiriyle ilgili işlem yapılamadı. Sonunda gerçekçi bir işlem olarak bugün yapıldı. Asıl kaynağın düzeltilmesi gerekiyor. Bence bu cezalar kaynağa yönelik bir şey değil. Sistemde birileri ceza vererek algı yapıldığını düşünüyorum. Çok ileriye gidilip sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Zihniyet olarak insanımızda bu sıkıntılar olduğu için devam edeceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.