Sakaryaspor'da kadro dışı kalan Caner Erkin geri döndü: 6 maçta 2 sarı, 2 kırmızı, 2 asist...

Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, geçtiğimiz haftalarda oynanan Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a attığı tokatla gündeme gelmişti.

Yaptığı hareket sonrası 6 maç ceza alan Caner Erkin’in cezası tamamlandı.

6 MAÇLIK CEZASI BİTTİ

Sivaspor, Sarıyer, Adana Demirspor, Keçiörengücü, İnegölspor ve Vanspor maçlarında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Serik Belediyespor karşılaşmasıyla geri döndü.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan Sakaryaspor - Serikspor müsabakasını Serikspor 3-2 kazandı.

Müsabakada Caner Erkin 80 dakika forma giyerken sarı kart ile mücadeleyi tamamladı.

2 SARI KART, 2 DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli oyuncusu, ligde geride kalan 13 haftada sadece 6 karşılaşmada forma giyebildi.

Caner 6 maçta 2 sarı kart, 2 kırmızı kart ve 2 asist ile oynadı.

NE OLMUŞTU?

Pendikspor karşılaşmasının 76. dakikasında yaşanan gerginlikte Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atmış ve kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Yaşanan olayın ardından iki futbolcu teknik heyet ve yönetim kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Sakaryaspor, Pendikspor maçında saha içinde yaşanan kavga sonrası kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın yeniden takıma döndüğünü açıklamıştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır.



Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir."