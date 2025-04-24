Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

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1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

"HOŞ GELDİN İRFAN BUZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin İrfan Buz." ifadelerine yer verildi.

Ligde 45 puan ve averajla 15. sırada yer alan Sakaryaspor, 27 Nisan Pazar günü Erzurumspor FK'yı konuk edecek.