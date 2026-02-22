Salonda çalıştı! Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray Futbol Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya temsilcisi Juventus ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

OSIMHEN SALONDA ÇALIŞTI

Sağ dizinde ağrıları olduğu için tedbir amaçlı Süper Lig'in 23. haftasında dün yapılan Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yenilenme yapan grupla salonda çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Juventus maçı hazırlıklarını sürdürecek.