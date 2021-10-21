Samatta, Fenerbahçe'ye gol attı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe'nin Antwerp'i ağırladığı maçta Samatta'nın golü çok konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk ederken çok konuşulan bir karara imza atıldı.

FISCHER ASİSTLEDİ, SAMATTA ATTI

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Antwerp'te forma giyen Samatta, 2. dakikada Fischer'ın asistinde fileleri havalandırdı.

Sergei Ivanov'un yönettiği maçta Samatta'nın golü, VAR'da incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda Osayi Samuel'in ofsaytı bozduğu için gol kararı verildiği belirlendi.





GOLE SEVİNMEDİ

Mbwana Samatta, 108. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Tanzanyalı oyuncu, golün ardından ise sevinmedi.

(Görüntü Exxen'den alınmıştır)



