Euro
11.0551
2.84%
Dolar
9.4977
3.1%
Altın
543.85
3.04%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
601.896
-1.27%
BTXN Coin
21.77
3.66%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Samatta, Fenerbahçe'ye gol attı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe'nin Antwerp'i ağırladığı maçta Samatta'nın golü çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 20:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samatta, Fenerbahçe'ye gol attı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk ederken çok konuşulan bir karara imza atıldı.

    FISCHER ASİSTLEDİ, SAMATTA ATTI

    Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Antwerp'te forma giyen Samatta, 2. dakikada Fischer'ın asistinde fileleri havalandırdı.

    Sergei Ivanov'un yönettiği maçta Samatta'nın golü, VAR'da incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda Osayi Samuel'in ofsaytı bozduğu için gol kararı verildiği belirlendi.

    Samatta, Fenerbahçe ye gol attı #1

    GOLE SEVİNMEDİ

    Mbwana Samatta, 108. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Tanzanyalı oyuncu, golün ardından ise sevinmedi.

    Samatta, Fenerbahçe ye gol attı #2

    (Görüntü Exxen'den alınmıştır)

    Samatta, Fenerbahçe ye gol attı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir