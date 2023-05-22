Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Samet Akaydin'in, gol sevinci esnasında Mahmoud Trezeguet'nin üzerine tükürdüğü öne sürülmüştü.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi.

"PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hukuk Müşavirliği’nce 22.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"İftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum"

Samet Akaydın yaşanan olayla ilgili olarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: