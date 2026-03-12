Türk Telekom, EuroCup'ta tarafsız sahada oynanacak

EuroCup çeyrek finalinde İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem ekibi ile karşılaşacak Türk Telekom'un maçlarının tarafsız sahada oynanacağı açıklandı.
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın, EuroCup çeyrek finalinde İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımı ile yapacağı karşılaşma Sırbistan'da tarafsız sahada oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçı, başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda yapılacak.
MAÇ 18 MART'TA
Başkent ekibi, yarı finale çıkma mücadelesinde Hapoel Midtown Jerusalem ile 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi