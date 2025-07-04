Şampiyonluk iddiasını kazanan Duran Amca, forma aldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kent merkezinde esnaflık yapan 71 yaşındaki Duran Alkan, fanatik Galatasaray taraftarı olmasıyla biliniyor.

Geçtiğimiz sezon çekişmeli geçen Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçeli olan Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ile formasına iddiaya giren Alkan, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla hediyesini teslim aldı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, kendisi gibi Galatasaraylı olan Alkan'a Dursun Özbek imzalı forma hediye etti.

"ALİ KOÇ OLDUKÇA GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK"

Alkan, "Fenerbahçe'de Ali Koç var oldukça Galatasaray şampiyon olacak" diyerek önümüzdeki yıllarda da iddiaya açık olduğunu dile getirdi.

"50 YILDIR GALATASARAYLIYIM"

Kaymakam Yazıcı ve Başkanı Yalçın'a imzalı forma için teşekkür eden Duran Alkan, şu şekilde konuştu:

Bu hediyeyi bana verdikleri için kendilerine teşekkür ederim ve mutluluklar dilerim. 50 yıldır Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın şampiyonlukların sayısını hatırlamıyorum. Fenerbahçeliler her zaman bana baktılar, onlarla birlikte girdiğim her iddiayı kazandım. Kazanmaya da devam edeceğim. Sayın Kaymakamla iddiaya girdik. İddiayı kazandım ve onun hediyesini dükkan da astım. O hediyede ebediyen boyunca dükkanımda asılı kalacak. Bugünde Yayladağı Başkanımız Mehmet Yalçın bir forma hediye etti. Onu da çocuklarımla birlikte dükkan var oldukça asılı kalacak. Her yıl Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe'de Ali Koç var oldukça Galatasaray şampiyon olacak.

"HACI AMCAMIZA HEDİYE ETTİK"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise, şu ifadeleri kullandı: