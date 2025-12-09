Samsunspor-AEK maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek

- Samsunspor ile AEK arasındaki UEFA Konferans Ligi maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Samsunspor'la Yunanistan temsilcisi AEK arasındaki maçta, Fransız hakem Jeremie Pignard görev yapacak.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede, Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Thomas Luczynski üstlenecek.
FRANSI PIGNARD DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Fransa'dan Ruddy Buquet olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda Mathieu Vernice, AVAR'da ise Elisa Daupeux görev alacak.