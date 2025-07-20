Samsunspor, KVC Westerlo'ya yenildi

Hollanda'da sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Samsunspor, ilk hazırlık maçında Belçika Jupiler Pro League takımlarından KVC Westerlo ile karşılaştı.

Westerlo kentindeki Het Kuipje Arena'da oynanan karşılaşmayı Belçikalı Put Bert, Tiesters Martijn, Van Den Hoeck Dieter, hakem üçlüsü yönetti.

İLK 11'LER

Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı KVC Westerlo karşısına Okan Kocuk, Van Drongelen, Celil Yüksel, Muja, Ntcham, Dimata, Zeki Yavru, Holse, Musaba, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift 11'i ile sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde ise Efe Berat, Mendes, Makounmbou, Soner Aydoğdu, Mounandilmadji, Emre Kılınç, Bedirhan Çetin, Tomasson, Eyüp Değirmenci, Muhammet Ali Özbaskıcı, Enel Albak, Haluk Mustafa Tan ve Polat Yaldır yer aldı.

İssame Charai'nin çalıştırdığı KVC Westerlo ise Jungdal, Sydorchuk, Sakamoto, Rommens, Nuestaedter, Doğucan Haspolat, Keybus, Emin Bayram, Alcocer ve Ferri ile maça başladı.

KAZANAN WESTERLO

Karşılaşmayı KVC Westerlo 3-1 kazandı.

KVC Westerlo'nun gollerini 39. dakikada Rommens ve 50. dakikada Ferri ile 70. dakikada penaltıdan Keybus atarken Samsunspor'un tek golünü 17. dakikada Holse kaydetti.