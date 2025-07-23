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Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile yeni sözleşme imzaladı

Samsunspor, Çadlı futbolcu Marius Mouandilmadji'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

İHA İHA
23.07.2025 16:03
Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile yeni sözleşme imzaladı

İki dönem transfer yasağı sonrası kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Samsunspor, iç transferde de hız kesmiyor.

Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek Karadeniz temsilcisinde sezon sonu sözleşmesi bitecek Çadlı futbolcu Mouandilmadji ile yeni sözleşme imzalandı.

"DEVAM EDECEK"

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bu sezonun en skorer ismi Marius Mouandilmadji, 2028’e kadar kırmızı-beyaz formamızla beraber bizimle olmaya devam edecek.

SÖZLEŞMESİ YENİLENEN 8. İSİM

Mouandilmadji, Samsunspor'un bu sezon Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve Emre Kılınç'ın ardından sözleşme yenilediği 8. oyuncu oldu.

65 MAÇA ÇIKTI

28 yaşındaki futbolcu, Samsunspor formasıyla çıktığı 65 maçta 20 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

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