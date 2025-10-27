Samsunspor - Rizespor maçında kazanan yok

- Samsunspor, Süper Lig 10. hafta maçında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
- Samsunspor'da golü 8. dakikada Carlo Holse atarken, Rizespor'un golünü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi kaydetti.
- Maçın ardından Samsunspor 17, Rizespor 10 puana yükseldi.
Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Samsunspor, 8. dakikada Carlo Holse ile 1-0 öne geçti. Holse, son 3 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.
Rizespor'a beraberliği ve puanı getiren golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi attı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor 10 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.