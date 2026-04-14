Samsunspor'dan Eyüpspor değerlendirmesi: Maçı çevirmesini bildik

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"MAÇI ÇEVİRMESİNİ BİLDİK"

Sebastian Hahn, "Elde etmiş olduğumuz galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum. Müsabakanın ikinci yarısında güçlü bir oyun ortaya koyduk ve karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet hem camiamız hem de taraftarlarımız için eminim çok önemlidir. Geçen hafta elde edilen bir mağlubiyet vardı. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.