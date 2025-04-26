Samsunspor Kulübü, geçen günlerde yapılan tesis ziyaretinde münferit bir taraftar tarafından sarf edilen söylemler üzerine açıklama yayınladı.
Kulüp, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınayarak, oyuncularına duydukları güvenin altını çizdi.
"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Geçtiğimiz günlerde yapılan tesis ziyaretinde, münferit bir taraftar tarafından sarf edilen fevri söylemler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.
Samsunspor Futbol Kulübü olarak, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınıyoruz. Başta Emre ve Okan olmak üzere tüm oyuncularımızın karakterine, adamlığına ve takımdaşlığına sonuna kadar güveniyoruz.
Başkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi, “Samsunspor’a yeteneğinle gelirsin, karakterinle kalırsın”. Samsunspor çatısı altında karakterine gölge düşüren hiçbir oyuncunun barınması söz konusu olamaz.
Oyuncularımıza yönelik münferit bir söylem üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, tüm taraftarlarımız nezdinde de oyuncularımıza gösterilen desteğin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz.
Samsunspor ailesi olarak, bu desteklerin artarak süreceğine olan inancımız tamdır. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NELER OLMUŞTU?
Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK deplasmanına konuk olacak olan Samsunspor'da taraftarlar, antrenman sırasında tesisi ziyaret etti.
Ziyaret sırasında taraftarlar, oyuncularla konuşarak takıma motivasyon vermeye çalıştı.
O anlarda dikkat çeken bir olay yaşandı.
Konuşmada futbolculara ifade edilen "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah’la kendi arasındadır" sözlerinden sonra kırmızı-beyazlı ekibin sol kanatı Emre Kılınç, arkasını dönerek antrenman sahasını terk etti.
Emre Kılınç'ın takımından ayrılarak kenara geldiği anlar kameralara yansıdı.
Kılınç'ın bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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