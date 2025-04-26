Samsunspor Kulübü, geçen günlerde yapılan tesis ziyaretinde münferit bir taraftar tarafından sarf edilen söylemler üzerine açıklama yayınladı.

Kulüp, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınayarak, oyuncularına duydukları güvenin altını çizdi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Geçtiğimiz günlerde yapılan tesis ziyaretinde, münferit bir taraftar tarafından sarf edilen fevri söylemler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.



Samsunspor Futbol Kulübü olarak, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınıyoruz. Başta Emre ve Okan olmak üzere tüm oyuncularımızın karakterine, adamlığına ve takımdaşlığına sonuna kadar güveniyoruz.



Başkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi, “Samsunspor’a yeteneğinle gelirsin, karakterinle kalırsın”. Samsunspor çatısı altında karakterine gölge düşüren hiçbir oyuncunun barınması söz konusu olamaz.



Oyuncularımıza yönelik münferit bir söylem üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, tüm taraftarlarımız nezdinde de oyuncularımıza gösterilen desteğin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz.



Samsunspor ailesi olarak, bu desteklerin artarak süreceğine olan inancımız tamdır. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.