Samsunspor'un üçüncülük inadı sürüyor

AA & Ensonhaber

Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde başarılı sezon geçiren Samsunspor, transfer yasağına rağmen Süper Lig'in bitimine son 2 hafta kala 60 puan toplayarak Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Sezonda 24 hafta ilk 3'te kalmayı başaran performansıyla Avrupa vizesini 27 yıl sonra yeniden alan Karadeniz ekibinin ligde Beşiktaş ile üçüncülük yarışı devam ediyor.

YENİDEN ÜÇÜNCÜ OLDULAR

Geçen hafta 4. sıraya gerileyen Samsunspor, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada Sivaspor'u 1-0'lık skorla geçerek yeniden üçüncü sıraya yükseldi.

SON MAÇ 1998 YILINDA

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Samsunspor, daha önce Balkan Kupası ve UEFA Intertoto Kupası’nda mücadele etti.

Avrupa'da son maçını 1998 yılında Alman ekibi Werder Bremen’e karşı oynayan kırmızı-beyazlılar, karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

60. YILINDA 60 PUANA İLK KEZ ULAŞTI

Samsunspor, Süper Lig tarihinde en başarılı sezonlarından birine imza attı.

Kırmızı-beyazlı takım 60 yıllık tarihinde ilk kez ligde 60 puan barajına ulaştı.

GOL YÜKÜNÜ MOUANDILMADJI ÇEKİYOR

Karadeniz ekibi, oynadığı 34 maçta kalesinde 38 gol görürken 51 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başarılı oyuncu Marius Mouandilmadji, 9 golle takımı adına tabelayı en fazla değiştiren isim oldu.

Samsun ekibinde Landry Dimata, Carlo Holse ve Soner Aydoğdu 7'şer gol sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinde, Olivier Ntcham 6, Van Drongelen 3, Emre Kılınç, Kıngsley Schinler, Arbnor Muja, Zeki Yavru ise 2'şer gol kaydetti. Marc Bola, Youssef Ait Bennasser, Flavien Tait ise 1'er gol kaydetti.

Samsunspor'un bir golünü ise 25. haftada Rizespor'dan Samet Akaydın kendi kalesine attı.

Kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Zeki Yavru ve Emre Kılınç, 8 asist yaptı. Karadeniz ekibinde Marc Bola 5, Marius Mouandilmadji ile Landry Dimata ise 4'er asitle oynuyor.