Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
AA & Ensonhaber

1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, 5 Mayıs Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

"ERTELENMİŞTİR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Şanlıurfaspor olağanüstü kongremiz yeterli çoğunluk sağlanamadığından 5 Mayıs 2025 saat 11.00'de tesislerimizde yapılmak üzere ertelenmiştir.

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Emre Çalışkan
Editor