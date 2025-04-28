Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

AA & Ensonhaber
1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.
Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, 5 Mayıs Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.
"ERTELENMİŞTİR"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Şanlıurfaspor olağanüstü kongremiz yeterli çoğunluk sağlanamadığından 5 Mayıs 2025 saat 11.00'de tesislerimizde yapılmak üzere ertelenmiştir.
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