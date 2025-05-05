Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

AA & Ensonhaber
1. Lig'den düşmesi kesinleşen Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmadığı için ertelendi.
Kulübün sosyal tesislerinde geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen genel kurulda divan heyeti oluşturuldu, mali raporlar okundu.
12 MAYIS'A ERTELENDİ
Divan başkanı Burhan Güllü, divan heyetine ulaşan herhangi bir adaylık listesi olmadığını belirterek olağanüstü genel kurulun, 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelendiğini bildirdi.
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