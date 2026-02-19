Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler berabere kaldı

1. Lig'in 26. haftasında Sarıyer, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
1. Lig'in 26. haftasında Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Amed Sportif Faaliyetler, 16. dakikada Marcos Silva'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Amed Sportif Faaliyetler'de Hasan Ali Kaldırım, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ev sahibi ekip Sarıyer, 85. dakikada Emeka Friday Eze'nin penaltı golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
MESUT BAKKAL DÖNEMİ BERABERLİKLE BAŞLADI
Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile ilk maçına çıkan Amed Sportif Faaliyetler, Bakkal dönemine beraberlikle başladı.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler 51, Sarıyer 31 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Van Spor'u ağırlayacak. Sarıyer, Adana Demirspor'u konuk edecek.