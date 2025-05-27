Şarkıcı Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya sert sözler: Tazminatı kafaya koymuş Portekizli manyak...

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda küme düşmesi garantilenen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, böylelikle şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.

MOURINHO'YA VERDİ VERİŞTİRDİ

Yaşanan mağlubiyetin ardından Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

Mourinho'ya tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Ece Seçkin oldu.

"TAZMİNATI KAFAYA KOYMUŞ PORTEKİZLİ MANYAK"

Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mourinho'yu hedef aldı.

Ünlü şarkıcı, "Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.