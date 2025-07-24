Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da transfer sürecinde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme dikkat çekmişti.
Saul Niguez, Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen ailevi sorunları sebep göstererek transferden son anda vazgeçmişti.
TRABZONSPOR'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
İspanyol oyuncunun yeni adresi ise netleşti...
Brezilya temsilcilerinden Flamengo, Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusunu resmen açıkladı.
FLAMENGO'YA GİTTİ
Felipe Luis'in yönetimindeki Brezilya ekibi, Saul Niguez ile 3 yıllık kontrat imzaladı.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.