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Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyen Saul Niguez, kariyerine Brezilya’da devam edecek. Tecrübeli orta saha, Flamengo ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
24.07.2025 11:07
Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da transfer sürecinde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme dikkat çekmişti.

Saul Niguez, Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen ailevi sorunları sebep göstererek transferden son anda vazgeçmişti.

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İspanyol oyuncunun yeni adresi ise netleşti...

Brezilya temsilcilerinden Flamengo, Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusunu resmen açıkladı.

FLAMENGO'YA GİTTİ 

Felipe Luis'in yönetimindeki Brezilya ekibi, Saul Niguez ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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