Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal oldu

Trabzonspor Kulübü'nün Saul Niguez transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililer, 4 yıllık anlaşma sağladıkları 30 yaşındaki futbolcuyu, saat 19.00'da Trabzon'a getirmeye hazırlanırken transfer iptal oldu.

Karadeniz ekibi, Saul Niguez'in ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, transfer kararından vazgeçtiğini duyurdu.

"TRANSFER SÜRECİ DURDURULMUŞTUR"

Trabzonspor'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur.

SAUL NIGUEZ'İN KARİYERİ

Saul Niguez, futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladıktan sonra 2008’de Atletico Madrid altyapısına katıldı.

2010’da profesyonel olan Saul, 2013-14 sezonunu Rayo Vallecano'da kiralık geçirerek Madrid ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.

Daha sonrasında Diego Simeone yönetiminde takımın en önemli isimlerinden biri haline gelerek LaLiga şampiyonluğu, 2 kez UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.

2021-22 sezonunda Chelsea’ye kiralanan İspanyol orta saha, geçtiğimiz sezonu da kiralık olarak Sevilla'da geçirmişti.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

3 milyon euro piyasa değerindeki yetenekli futbolcu, geçen sezon 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.