Seferovic: Takım olarak birbirimize alışıyoruz

Gaziantep FK'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuşan Haris Seferovic, "Her hafta üzerine koyarak devam ediyoruz." dedi.

Galatasaray'ın golcü ismi Haris Seferovic, Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.

"Çok zor bir karşılaşmaydı"

İsviçreli futbolcu, "Bu akşam gol atmam çok önemliydi. Takım olarak 3 puanı aldık. Hep beraber bunu en iyi şekilde gerçekleştirdik. Çok zor bir karşılaşmaydı özellikle kırmızı kartın ardından ama 3 puanı aldık" dedi.

"Takım olarak birbirimize alışıyoruz"

Takım olarak performanslarını da değerlendiren Seferovic,"Açıkçası bu akşam en iyisi değildi ama takım olarak birbirimize alışıyoruz. Her hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu maçın en önemlisi 3 puandı." diye konuştu.



