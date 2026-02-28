Selçuk İnan: Ortada bir maçtı

Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ MÜCADELE ETTİK"

Maçı değerlendiren genç teknik adam, "Mücadele seviyesi yüksek bir maç bekliyordum, bu şekilde geçeceğini tahmin etmiştim. İyi mücadele ettik. Oyun kurmak kolay değil, Beşiktaş da bize aynı şekilde baskı yaptı. Ortada bir maçtı. Golü kim atarsa, o kazanacak gibi gidiyordu..." dedi.

"ÇOK MESAİ HARCIYORUM; ÇOK ÜZÜCÜ"

Yedikleri gol hakkında konuşan Selçuk İnan, "Duran toplara çok mesai harcıyorum, hem defansif, hem de ofansif... Bireysel özellikler etkili oluyor. Beşiktaş'ın güçlü oyuncuları var. Savunmaya çalıştık. Bu şekilde gol yemek ve kaybetmek çok üzücü. Beşiktaş'ı tebrik ederim." sözleriyle flaş röportajdaki sözlerini noktaladı.

"BASİT BİR GOLLE BU MAÇI KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Selçuk İnan, "Maçtan önce de bugün ikili mücadele seviyesi yüksek, birebirin fazla olduğu maç bekliyorum demiştim. Nitekim öyle oldu. İki takım da üst seviyede mücadele etti. Maç beklediğimiz gibi geçti. Önde baskı yapmaya çalıştık. Rakibi kendi sahasında tutmaya çalıştık. Rakip de aynı şekilde yanıt verdi. Ortada bir maçtı. Gol atan kazanacak gibi görünüyordu. Ki duran toplar böyle maçlarda çok önemli oluyor. Bunun üzerine hep çalışıyoruz, çok çalıştık. Uyarılarımızı yaptık. Ama maalesef kornerden basit bir golle bu maçı kaybetmek çok üzücü" dedi.