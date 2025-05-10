Selçuk İnan'dan Gaziantep FK'ya veda mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki teknik direktörlük görevinden ayrılan Selçuk İnan, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınladı.

Mesajında, kariyerinin en zor yazılarından birini yazdığını ifade eden İnan, başkanın ve camianın devam etme isteğine rağmen kalmasının doğru olmayacağına karar verdiklerini belirtti.

"BİR PARÇAM OLDU"

"Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." diyen İnan, mesajında şunları kaydetti:

Bu şehirde, bu camiada geçirdiğim süre belki takvim açısından çok uzun değildi ama duygusal olarak çok derin izler taşıyor. Göreve geldiğim ilk gün, bu takıma sadece futbol değil, karakter, aidiyet ve mücadele duygusu katmak için yola çıktım. Her anı sorumlulukla, inançla ve elimden gelenin en iyisini yapma gayretiyle yaşadım. Sahada alınan sonuçlardan çok daha fazlasıydı bizim hikayemiz. Zaman zaman güldük, zaman zaman üzüldük ama hep birlikte omuz omuza durduk. Futbolun içinde ayrılıklar da var. Bugün bu ayrılığı bir son olarak değil, yeni bir başlangıcın adımı olarak görüyorum. Ama içimde bir burukluk olduğunu da saklayamam. Çünkü Gaziantep artık sadece bir görev yeri değil, bir parçam oldu.