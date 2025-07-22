Selçuk Şahin: Bizim yıldızımız sistem olacak

Süper lig takımlarından Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Dün akşam saatlerinde kampın yapılacağı otele gelen Eyüpspor'lu oyuncular, sabah saatlerinde otelin sahasında antrenmana çıktı.

Üçüncü etap kamp çalışmasını Gerede'de yapacak olan Eyüpspor'lu oyuncular, teknik direktör Selçuk Şahin nezaretinde düz koşuyla başladıkları antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından yarı sahada taktik antrenmanı yaptı.

Eyüpspor, 30 Temmuz'a kadar devam edecek Gerede kampında üç hazırlık maçı oynayacak.

"TAKTİKSEL ANTRENMANLAR OLACAK"

Kamp çalışmalarını değerlendiren Teknik Direktör Selçuk Şahin, yeni sezonun kampının ilk iki etabını kendi tesislerinde üçüncü etap için Gerede'ye geldiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Genelde yüklemeyle geçen ağır idmanların olduğu bir süreçti. Bir tane de hazırlık maçı orada oynadık. Bolu'da olmamızın nedeni biraz daha hazırlık maçlarını daha fazla burada oynayabilmek. Burada üç tane hazırlık maçı oynayacağız. Daha çok işte kafamızdaki oyunu oyunculara aktaracağımız bir dönem olacak. Taktiksel antrenmanlar olacak. İlk bölüm biraz daha fiziksel ağırlıklıydı. burada biraz daha taktiksel ve maçın yoğunlukta olduğu bir 10 günlük bir kamp sürecimiz olacak. Sonra zaten maç haftasına girerek ilk maçı beklemeye başlayacağız.

"BİZİM YILDIZIMIZ SİSTEM OLACAK"

Bolu kampına hemen hemen bütün yeni transferlerin yetiştiğini söyleyen Şahin, açıklamalarına şöyle devam etti: