Selçuk Şahin: Topu Galatasaray’a veren bir oyun oynamak istemiyoruz

Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabaka sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LİGİN İYİ TAKIMLARINA KARŞI OYNADIK"

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Bu maça da kazanmak için geldik. Ligin iyi takımlarına karşı oynadık. Avrupa’da maç oynadılar ve yorgun olacaklarını düşündük. İyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. Birkaç pozisyonda kontra yedik ama o pozisyonlarda da kaleci ön planı çıktı. 3 puan almak istediğim bir maçtı. Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum

"GALATASARAY İLE ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Oyunu pasla çözen bir takım oluşturmak istediğini belirten Şahin, şu şekilde konuştu: