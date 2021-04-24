Şenol Güneş: Futbolun sahibi taraftarlardır

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir porgramda, "Futbolun sahibi patronlar değil taraftarlardır." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş katıldığı programda, futbolun endüstrileşmesine değinerek eleştirilerde bulundu.

Güneş açıklamalarında, "Futbol bir oyun ama hayatımızın merkezinde. Bir iş kolu. Endüstri olması normal. Normal olmayan bunu yönetme biçimi. Para büyüdü. Para araçtır, önemli olan değerdir.

"KULÜPLERİMİZ ÇOK BORÇLU"

Değer bulduğunuz zaman parayı kazanabilirsiniz. Kulüplerimiz borçlu. Çok para girmesi kulüplerin düzelmesine araç olmuyor. Yönetim tarzı yanlış. Uluslararası anlamda bu sistemden beslenip güç edinenler, şimdi o gücünü kendi lehlerine kullanmak istiyor.

"FUTBOLUN SAHİBİ TARAFTARLARDIR"

'Borcumuz var' diyorlar. Niye borç yaptın? Hesap vermek yok. Futbolun sahibi patronlar değil taraftarlardır. Müşteri olan taraftardır. Beni ben yapan taraftardır; kitledir. Bu sistemden beslenenler var. Oyuncular, antrenörler ve çalışanlar ön planda olmalı.

Kulüplerin kurumsal olarak elbette sahibi olmalı ama patron, yapıyı yönetmeli. Bir şirkette işçisini sömüren patron kazanabilir mi? Halbuki beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.